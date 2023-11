Resta chiusa la galleria crollata, l'appello del sindaco di Pescara: «Fate presto con i lavori»

«L'Anas intervenga immediatamente per il ripristino della galleria chiusa sulla tangenziale 714, la "San Silvestro", tra Francavilla al Mare e Pescara, perché quella è un'arteria fondamentale per i territori e perché il traffico, con la chiusura, si riversa sul centro di Pescara che già deve sopportare 122mila macchine in entrata ogni giorno». Così Carlo Masci, sindaco di Pescara. Nella galleria "San Silvestro" si è verificato il crollo del rivestimento interno, franato, sotto la spinta di copiose infiltrazioni di acqua piovana, durante il passaggio delle auto. «Mi auguro - dice Masci - che non si perda tempo, che vengano individuate le cause del cedimento nella galleria San Silvestro e che si proceda al più presto con i lavori». Sottolinea Anas: «I tempi di ripristino sono ancora in fase di studio e potranno essere stabiliti solo alla fine delle verifiche tecniche propedeutiche per la messa in sicurezza. L'impegno di Anas è massimo per ripristinare lo stato dei luoghi il prima possibile. Il traffico in prossimità della galleria San Silvestro viene deviato sulla viabilità locale ex statale 16».