Bomba d'acqua a Follonica, auto sommerse in un sottopassaggio. «Caduti 120 mm di pioggia in poco tempo»

A causa di una bomba di acqua su(Grosseto), che ha allagato strade e sottopassaggi, impedendo la normale viabilità interna e rendendo difficoltosa anche l'uscita dalla città, il servizio di Emergenza-urgenza territoriale e 118 della Asl Toscana sud est ha predisposto il punto di primo soccorso in via Europa in modo da garantire l'assistenza ai casi di maggiore gravità. Avvisato l'elisoccorso Pegaso 2 per eventuali trasferimenti, si è inoltre provveduto a preallertare il Coordinamento regionale per le maxiemergenze. Costante il contatto diretto con le Forze dell'Ordine. Al momento, non sono stati necessari interventi per casi critici.