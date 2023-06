Auto sfonda la ringhiera, si ribalta e finisce nel torrente con tre giovani a bordo: tragedia sfiorata a Fano

Sfiorata la tragedia nella notte, tre giovani sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale in località Cannelle di Fano. L’auto con i tre a bordo è finita nel rio Secco: percorreva via Cannelle in direzione della Flaminia quando, in corrispondenza dell’ultima curva a sinistra prima dell’incrocio di Pontemurello, il conducente ha tirato dritto sfondando la balaustra di ferro. La vettura, una Volkswagen Golf, ha cappottato ed è caduta nel torrente con le ruote in aria dopo un salto di qualche metro. L’incidente è accaduto all'incirca mezz’ora dopo mezzanotte. Due dei giovani sono riusciti a uscire con le proprie forze dall’abitacolo, chiedendo aiuto. Il terzo è rimasto bloccato sul sedile posteriore. Tempestivi i soccorsi: sul posto sono accorse due ambulanze del 118, la polizia locale di Fano e i vigili del fuoco del distaccamento di Fano. Sono stati questi ultimi a estrarre il ferito rimasto incastrato nell’auto, che è stato riportato in strada dopo essere stato assicurato a un sostegno rigido. Non sono stati coinvolti altri mezzi o persone.