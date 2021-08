Kabul, 16 agosto 2021 Le strade intorno all'aeroporto di Kabul prese d'assalto dai civili, a piedi e in auto, alla ricerca di un volo per fuggire all'estero dopo che i Talebani hanno conquistato la Capitale afghana e preso possesso del Paese. Fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it