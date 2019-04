Scoprire la Campania con i treni storici: dalla Reggia di Caserta a Cuma, da Pompei fino all'Irpinia

Alta velocità da Milano al Cilento, rotte su ferro che toccano i siti culturali come la Reggia di Caserta, Paestum, Ercolano, Cuma, anche tour sui treni storici in aree interne di grande bellezza naturalistica come l'Irpinia e il Sannio. È la ricca offerta di mobilità in treno che la Regione Campania e Ferrovie dello Stato lanciano per l'estate 2019 e anche per il 2020, nell'ambito di una programmazione biennale già confermata per il prossimo anno.

Con i treni storici si possono scoprire i luoghi più suggestivi della Campania (programma completo su fondazionefs.it) a bordo delle carrozze d'epoca della Fondazionen FS italiane. Nel 2019 sono previsti oltre 40 collegamenti in treno storico, promossi in collaborazione con l'assessorato al Turismo della Regione Campania. Il convoglio storico Pietrarsa Express collega in soli 20 minuti Napoli Centrale al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa; il Reggia Express ferma al Palazzo Reale borbonico di Caserta; Archeotreno Campania parte dal centro di Napoli per Pompei, Ercolano, Paestum, Ascea e Sapri, le destinazioni archeologiche più famose della regione.

Fitto il programma anche sull'antica linea del Sannio, una delle dieci ferrovie turistiche gestite da Fondazione FS Italiane per scoprire scorci suggestivi e sapori locali. A bordo del Sannio Express turisti e fedeli possono raggiungere, da Benevento, Pietrelcina, lungo il percorso della fede verso i luoghi natii di San Pio. Infine, i treni storici e turistici Irpinia Express percorrono 118 chilometri immersi nel verde da Benevento e Avellino fino al cuore dell'Irpinia.

