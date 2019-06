Spagna, il declino dell'ex paradiso delle vacanze: «Turisti drogati e rapinati a Benidorm»

BENIDORM - Da meta turistica di culto a incubo per i viaggiatori provenienti da tutta Europa: una triste parabola discendente, quella che ha coinvolto una delle località balneari più famose del nostro continente, che da decenni viene visitata da migliaia e migliaia di turisti, non solo nel periodo estivo. Stiamo parlando di Benidorm (Alicante), città della costa valenciana, in Spagna. Tra gli anni '70 e '80, Benidorm era diventata una delle mete preferite dai turisti di tutta Europa, grazie alla bellezza delle sue spiagge e alla movida. Oggi, però, la realtà è decisamente diversa: pesanti investimenti nel corso degli anni hanno portato alla costruzione di imponenti grattacieli, volti a favorire un turismo di massa.

Questa, però, è forse la conseguenza meno grave. Come riporta il Mirror , infatti,sta diventando un luogo molto pericoloso per i turisti, che arrivano soprattutto dal Regno Unito. Diversi viaggiatori, infatti, hanno denunciato una serie di fatti molto gravi: un turista inglese, ad esempio, è stato vittima di unadopo che qualcuno aveva messo dellanel suo. Gli amici avevano denunciato immediatamente la sua scomparsa, salvo poi trovarlo svenuto in spiaggia, senza portafogli, cellulare e scarpe. Le autorità inglesi e quelle spagnole hanno invitato i turisti a stare molto attenti e a non perdere mai d'occhio i drink che vengono consumati fuori e dentro i locali. L'allarme, però, non si ferma qui: a dilagare sono anche fenomeni come borseggi, rapine e adescamenti da parte di finte prostitute pronte a derubare i turisti. Le denunce sporte dai visitatori, d'altronde, confermano una situazione decisamente preoccupante: da tempo, a Benidorm come in altre località della Spagna, esiste una microcriminalità che non si fa scrupoli a rubare denaro, bagagli, oggetti personali e passaporti.