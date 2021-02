Dolce far niente sotto le palme con lo sguardo rivolto verso il mare turchese, in attesa che il tramonto accenda di sfumature infuocate l'orizzonte. O, ancora, concedersi lunghe passeggiate affondando i piedi nella sabbia fine come borotalco o scendere giù nelle acque profonde alla ricerca di pesci colorati e di angoli incontaminati di barriera corallina. A Mauritius sono tante le attività da provare tra relax e avventura. In questo paradiso, sempre più turisti in questi anni hanno scelto di soggiornare, anche per il buon rapporto qualità prezzo. Una meta esclusiva dove si potrà tornare relativamente presto, probabilmente prima della fine dell’anno, perché il Paese riaprirà agli arrivi internazionali ma a una condizione: l’ingresso sarà consentito soltanto ai vaccinati. Il Covid fa paura e la sicurezza in viaggio, ormai, è un elemento imprescindibile.

Mauritius: tutte le novità

Da qualche settimana sull’isola è iniziata una campagna di vaccinazione contro il Covid e il governo, nel frattempo, guarda avanti pensando a quando far partire una nuova stagione turistica, anche se per la piena ripresa certamente dovrà passare del tempo. Proprio tale settore è tra i primi ad essere interessati dal vaccino, dal personale degli hotel a coloro che lavorano a bordo degli aerei. Tuttavia le frontiere si potranno varcare “solo più avanti” e il periodo di quarantena di 14 giorni, al momento, rimarrà in vigore. Questo per permettere a medici e scienziati di valutare l’andamento della situazione, mentre i protocolli di sicurezza pronti a diventare effettivi parlano della richiesta per i visitatori dall’estero di presentare certificati di vaccinazione Covid-19 validi. La priorità per Mauritius, adesso, è dunque quella di essere una meta unica ma soprattutto tra le più sicure al mondo e tornare al più presto alla situazione pre-pandemia, quando poteva contare su circa 1,4 milioni visitatori all’anno.

