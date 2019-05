Lionsgate apre il primo parco a tema verticale del mondo per i fan di Twilight e Hunger Games

Oltre 25 attrazioni racchiuse in un edificio a forma di fagiolo alto dieci piani, tra cui una corsa virtuale in moto sul modello di Twilight. È il Lionsgate Entertainment World, il primo parco a tema "verticale" al mondo che la società di intrattenimento Usa Lionsgate inaugurerà a luglio in Cina, a Zhuhai. Giostre, ristoranti e negozi, tutti rigorosamente a tema: ogni dettaglio riprodurrà i mondi delle produzioni cinematografiche di maggior successo della società americana, da Twilight, appunto, ad Hunger Games.

Un'operazione con cui Lionsgate punta ad accrescere la popolarità del brand in Cina. La scelta di Zhuhai non è causale: si tratta di una meta turisticamente in crescita e vicina a Macau, considerata la Las Vegas cinese. La società confida di raggiungere 1,5 milioni di visitatori, solo nel primo anno. Le attrazioni sorgeranno all'interno di un nuovo distretto chiamato Novotown che comprenderà anche un hotel e una torre destinata a uffici.

