Da Civitavecchia la prima crociera della Celebrity Edge: lusso, relax e ristoranti a spasso per il Mediterraneo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' partita la scorsa settimana dal porto di Civitavecchia Celebrity Edge, la nuova ammiraglia di Celebrity Cruises per la prima crociera inaugurale nel Mediterraneo. Si tratta della prima nave creata interamente in 3D e firmata da designer di fama internazionale. Edge propone un concetto completamente innovativo di crociera e offre alcune esperienze uniche e mai viste prima in mare. Per la sua prima stagione nel Mediterraneo, Celebrity Edge effettuerà crociere estive con partenze da Civitavecchia e Barcellona.Lusso e comodità vanno a braccetto: è lunga 306 metri e dispone di 14 ponti; le camere a bordo sono 1.467 e può ospitare, in regime di doppia occupazione, 2.900 persone, mentre l’equipaggio è composto da 1.320 membri.Le crociere estive di Celebrity Edge in partenza dall’Italia salpano da Roma-Civitavecchia e offrono due itinerari: uno di sette notti per scoprire il meglio del Mediterraneo Occidentale, con tappe a Capri, Pisa, Montecarlo, Cannes, Palma di Mallorca o Barcellona e uno di 10 giorni diretto alle località più belle del Sud Italia e delle isole greche. L’itinerario in partenza da Barcellona si svolge in una settimana e prevede scali a Valencia, Ibiza, la Provenza e Nizza, Firenze e Roma-Civitavecchia. In totale saranno 68 gli scali di Celebrity Edge in Italia, di cui 15 a Civitavecchia.Il cuore pulsante della nave si chiama Grand Plaza: è ispirato all’eleganza delle piazze italiane e all’epoca d’oro dei grandi transatlantici, ma con l’eleganza e lo stile proprio del XXI secolo. Si sviluppa su tre ponti attraversati dallo scenografico The Chandelier, che si eleva dal Martini Bar fino al soffitto. Un’opera d’arte che pesa sette tonnellate, con ben 765 pale illuminate da Led che cambiano tonalità di colore dal giorno alla notte. 480 metri quadri nei quali sostare per un drink o provare una specialità in uno dei ristoranti.Tra i tanti punti forti c'è la spa: occupa 2.000 metri quadrati e si basa sul concetto di Sea, “Sea, Earth and Air” e, grazie alla collaborazione con marchi leader nei diversi settori del wellness, propone oltre 124 trattamenti diversi, tra i quali gli esclusivi massaggi benessere a gravità zero.Ma attenzione anche alla ristorazione, con i locali stellati: 9 punti ristoro, con 4 ristoranti principali, 2 dedicati agli ospiti delle suite, 7 ristoranti di specialità, 11 tra bar e lounge e 5 punti di ristoro gratuiti. La ristorazione di bordo porta la firma dello chef stellato Cornelius Gallagher: piatti d’autore e menù che variano ogni giorno.Infine le camere: le Infinite Veranda offrono un’inedita continuità con l’esterno. Basta un click e la vetrata si apre completamente grazie a un meccanismo automatico e il balcone diventa parte integrante della camera stessa. Nuovissime anche le Iconic Suites, le più lussuose e spaziose della flotta Celebrity Cruises, misurano 230 metri quadrati, dispongono di due camere da letto e offrono una vista incomparabile, la stessa del Comandante. Le Penthouse Suites, super lusso con vasca da bagno in veranda e le Edge Villas, sei ville duplex a due piani, con ampie vetrate e piscina privata, le prime del loro genere in flotta.