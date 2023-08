Vivere in un faro, il sogno è realtà: ecco dove e come realizzarlo

Giovedì 24 Agosto 2023, 12:53

Cosa c’è di più romantico della vita in un faro, quelle grandiose costruzioni che dalle coste guidano le imbarcazioni in mare? Il guardiano del faro è un mestiere che va scomparendo e che è ammantato di mistero e di fascino, ma in realtà vivere in solitudine tutto l’anno, con la sola compagnia del mare e della luce intermittente del faro, non è una vita semplice: la buona notizia è che questa esperienza si può fare anche a tempo, per una sola notte o il tempo di una breve vacanza. Airbnb offre infatti la possibilità di dormire in diverse strutture, tra i fari più pittoreschi sparsi in tutto il mondo, che offrono un incredibile mix di tradizione marittima, panorami mozzafiato e splendide fughe in riva al mare. Tra i 10 fari più amati tra i clienti di Airbnb ce ne sono diversi in Scozia, nel Regno Unito e in America.

LEGGI ANCHE - "HO VISTO PERSONE FARE COSE DISGUSTOSE": LE RIVELAZIONI DELLA HOSTESS