Vietnam, per il Capodanno Lunare si apre la strada dei fiori a Ho Chi Minh

Giovedì 8 Febbraio 2024, 20:01

A Ho Chi Minh City si apre la più grande strada dei fiori dedicata al Tet, il capodanno lunare vietnamita, celebrando l'anno del Dragone. L'attrazione principale è una coppia di draghi con le code intrecciate per oltre 100 metri, ispirata allo stile delle statue dei draghi delle dinastie reali vietnamite Ly, Tran e Nguyen. Il viale, lungo circa 700 metri, ospita 99 specie di fiori, prevalentemente in tonalità di rosso, arancione e giallo, e presenta decorazioni in bambù e altri materiali sostenibili.