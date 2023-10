Viaggi di Halloween, 9 città fantasma che non puoi non visitare

Venerdì 13 Ottobre 2023, 11:45

Se non siete tipi da campi di zucche e maschere allegre, ma preferite l'atmosfera horror per accompagnare la notte di Ognissanti, è ora di iniziare ad organizzare un viaggio a tema Halloween: nel mondo ci sono diverse città fantasma che promettono di regalare brividi veri (e anche, diciamolo, un po' di depressione). Dalla Grecia alla Turchia passando per Stati Uniti e India, con una tappa anche in Italia, ecco nove città fantasma che sono d'obbligo per gli amanti del genere.



