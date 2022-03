Pamukkale, la SPA naturale più bella al mondo: ecco dove si trova

Lunedì 21 Marzo 2022, 15:21

In Turchia si trova Pamukkale, in turco 'castello di cotone' ed è la SPA naturale più bella del mondo. È composta da terrazze che degradano verso valle e formano piscine dalle pareti bianche e lucenti con un'acqua che esce a 35°C. Il sito si trova poco distante dalle rovine della meravigliosa e antica città di Hierapolis, distrutta da un violento terremoto durante l'Impero di Nerone. Crediti foto@Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

