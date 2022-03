Lunedì 21 Marzo 2022, 13:59

Un’esperienza museale unica da godersi a Roma fino al 1° maggio 2022: si tratta del Balloon Museum, la prima mostra italiana dedicata interamente alla balloon & inflatable art. Un’immersione straordinaria e interattiva per la gioia di grandi e piccini. Photo Credits @ufficiostampa BalloonMuseum; Music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Il museo in 3d su Roma per bambini e adulti che devi assolutamente vedere