Maldive, un piano per la sostenibilità: turismo e rispetto della natura

Martedì 10 Ottobre 2023, 12:25

La Repubblica delle Maldive, arcipelago nell’Oceano Indiano composto da oltre 1.200 atolli, vanta una ricca biodiversità e attrae significativi investimenti stranieri, soprattutto nel settore del turismo, che hanno avuto una vigorosa ripresa dopo la pandemia e che ora è in costante crescita. Gli arrivi turistici sono aumentati da circa 1,3 milioni nel 2021 a 1,7 milioni nel 2022. Con 1,1 milioni di arrivi registrati tra gennaio e luglio 2023, e si prevede che entro la fine dell’anno le Maldive raggiungeranno i 2 milioni di visitatori. Ma il cambiamento climatico e l’esaurimento delle risorse naturali, riporta "Green Report", mettono a dura prova la stabilità dell’ecosistema delle Maldive, influenzando la crescita economica del Paese e il benessere dei suoi abitanti. Per affrontare queste sfide, la Capital Market Development Authority (CMDA) delle Maldive con il supporto di United Nations for Development Programme (UNDP) hanno presentato un progetto per introdurre il “Sustainability Reporting Framework”, Il primo protocollo di rendicontazione di sostenibilità nelle Maldive, che integrerà le pratiche “ESG” (Ambientali, Sociali, di Governance) nelle procedure di reporting delle società quotate nel Paese.

Maldive, le elezioni presidenziali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimamente c'è stato poi lo "scossone" politico., il candidato filo-cinese, ha infatti vinto le elezioni presidenziali nelle Maldive con il 54% dei voti, sconfiggendo il presidente uscente filo-indiano Ibrahim Mohamed Solih. Solih ha riconosciuto la vittoria di Muizzu e congratulato con lui. Muizzu, che ha studiato ingegneria in Occidente e ha stretti legami con la Cina, è un sostenitore del progetto cinese della "Nuova Via della Seta" e ha promesso solide relazioni con Pechino. Le Maldive, strategicamente posizionate nell'Oceano Indiano, sono cruciali sulle rotte marittime globali. Questo cambiamento politico avrà impatti geopolitici significativi.