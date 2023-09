Giornata mondiale del turismo 2023, Emirates: «Estate italiana molto positiva grazie a flussi turistici in forte crescita»

La stagione estiva 2023? Con circa 130 mila passeggeri in partenza dai 4 gateway di Roma, Milano, Bologna e Venezia nei mesi da giugno ad agosto e più di 120 mila passeggeri in arrivo dall’estero, quella italiana è stata una tra le migliori stagioni degli ultimi anni. Tra le motivazioni, la volontà delle persone di ritornare a viaggiare e il continuo incremento della domanda nel settore dell’aviazione e dei viaggi.

I numeri

È questa la fotografia del mercato italiano che Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, ha scattato in occasione in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, che ricorre il prossimo 27 settembre.

Guardando alle circa 130 mila persone che dall’Italia hanno scelto di andare all’estero durante il periodo estivo, Emirates prova a fare l’identikit del “viaggiatore tipo”. Se da una parte il 75% dei viaggiatori ha scelto la compagnia per i propri viaggi di piacere, dall’altra sorprende vedere che quasi un viaggiatore su due (il 40.6%) ha scelto di viaggiare da solo. Chi viaggia in compagnia lo fa per il 25.5% col proprio partner, per il 21.1% con la famiglia e per il 12.7% in “gruppo”. Le top 10 tra le destinazioni preferite dall’Italia? New York, Dubai, Denpasar, Colombo, Tokyo, Dhaka, Bangkok, Mauritius, Male e Cape Town.

A scegliere invece l’Italia come destinazione per i propri viaggi sono stati più di 120 mila passeggeri provenienti da tutto il mondo. A essere attratti dal Belpaese sono principalmente viaggiatori che vengono dall’Australia (da Sidney sono arrivati circa 30 mila visitatori), dall’America (circa 20 mila da New York) e dagli Emirati (circa 19 mila da Dubai). I flussi turistici in Italia sono inoltre legati sia al piacere che al business: il 67% dei viaggiatori ha scelto di trascorrere in Italia un viaggio di piacere e il 5% ha viaggiato nel mercato italiano per affari.

Le parole

“L’estate italiana di Emirates è andata complessivamente molto bene, con flussi in entrata in linea con tutto il network della compagnia. Abbiamo registrato voli con piena capacità durante tutto il periodo estivo e questa è una chiara dimostrazione del fatto che gli italiani, ma più in generale i nostri clienti, vogliono continuare a viaggiare”, ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia. “Scegliere di volare con la nostra compagnia aerea è ancora una volta sinonimo del fatto che i clienti riconoscono in noi un servizio di altissima qualità sia a terra che in cielo. Basti pensare alle novità presentate nell’ultimo anno: dalle carte d’imbarco digitali per chi passa da Dubai, all’estensione del servizio di pre-ordine dei pasti a bordo anche a Roma, Venezia e Bologna, alle innovazioni del catering e del wi-fi che sono state fatte proprio seguendo i suggerimenti di chi viaggia con noi. Scegliere di volare con Emirates è sicuramente sinonimo di qualità e di fiducia”.

E per la stagione invernale? Anche in vista dei mesi più freddi dell’anno, l’esperienza di viaggio con Emirates sarà sempre più orientata al confort, sia a bordo che in volo, con servizi premium. Lo dimostrano le ultime novità presentate dalla compagnia aerea come la nuova collezione di eleganti amenity kit firmati Bulgari, disponibili in First e Business Class, l’espansione della partnership di codeshare con United con l’aggiunta di nove destinazioni in Messico, cui si aggiungono due importanti partnership d’interlinea, una con Maldivian - la compagnia di bandiera dell’arcipelago delle Maldive – e una seconda con SriLankan Airlines – il vettore nazionale dello Sri Lanka. Infine, a partire dal 1° novembre, Emirates potenzierà i suoi servizi per Hong Kong – una tra le mete più trafficate dal nostro Paese e, nello stesso periodo, aggiornerà i suoi servizi per Sydney e tornerà a volare su Adelaide.