Il labirinto più grande del mondo si trova a Parma: ecco dov'è e quando riaprirà al pubblico

Martedì 1 Febbraio 2022, 18:31

Il labirinto più grande del mondo è stato realizzato vicino a Parma nel 2015. Si chiama Labirinto della Masone ed è un parco culturale nato da un'idea del collezionista d'arte Franco Maria Ricci. Da sempre amante dei labirinti, Ricci cominciò seriamente a realizzarne uno dopo una collaborazione con lo scrittore argentino Borges negli anni 80. Nel 2010 presero il via i lavori che hanno portato alla realizzazione di un labirinto di 7 ettari con 200 mila piante di bambù di 20 specie diverse che vanno da un'altezza di 30 centimetri a 15 metri. Crediti foto@Shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- La Grande Muraglia Cinese in Italia: la fortezza in Piemonte da visitare assolutamente