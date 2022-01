Il "prato senza erba" di Padova: la straordinaria piazza da record

Mercoledì 19 Gennaio 2022, 16:13

A Padova, si trova la quinta piazza più grande di Europa: è Prato della Valle, nota anche come 'prato senza erba'. Ha una superficie di 88.620 metri quadri e deve il suo nome al medioevo quando la parola 'pratum' indicava gli spazi pubblici adibiti al commercio. Sebbene oggi l'erba sia comparsa in questa piazza, in origine e fino al 1800 non ve n'era traccia. Crediti foto: shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

