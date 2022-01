Una foresta incontaminata a pochi chilometri da Roma: il bosco di Sutri

Nel borgo medievale di Sutri, a pochi chilometri da Roma si trova una foresta incontaminata. Qui la natura cresce libera e l'uomo non può intervenire se non per la manutenzione del sentiero che lo attraversa. “Troverai più nei boschi che nei libri, gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà” diceva San Bernardo di Chiaravalle e questo bosco sembra proprio avere una storia fantastica da raccontare. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Il Bosco di Biancaneve esiste davvero e si trova a pochi chilometri da Viterbo