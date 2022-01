Hallstatt, il borgo austriaco talmente bello da essere stato copiato dai cinesi

Venerdì 28 Gennaio 2022, 13:38

Si chiama Hallstatt, si trova sulle Alpi Austriache e dal 1997 è inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Questo borgo è talmente bello, che è noto anche come La perla d'Austria, ma soprattutto è stato clonato. A realizzare questa impresa sono stati i cinesi nel 2011. Sulle sponde di un lago artificiale nella provincia del Guangdong, alla periferia della città di Luoyang hanno realizzato la loro Hallstatt. Una copia perfetta, ma priva del fascino e della magia che le Alpi Austriache, il lago e i palazzi cinquecenteschi donano al borgo originale. Crediti foto@Shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

