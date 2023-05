Emily in Paris, il tour a tema tra ristoranti, curiosità e location della serie Netflix

Lo scenario incantevole della capitale francese, una giovane americana che cerca goffamente (ma sempre in abiti super griffati) di farsi largo nel competitivo mondo della moda e meraviglie culinarie in primo piano, pronte a far venire l’acquolina in bocca anche agli stomaci più esigenti. La serie di Emily in Paris su Netflix continua a registrare grandi numeri e tra accaniti fan e irriducibili detrattori, prosegue il suo inarrestabile successo mondiale. Le avventure di Emily (Lily Collins), insomma, rappresentano un viaggio dalle mille sorprese paesaggistiche ma, soprattutto, gastronomiche.

Emily “in cucina”: un tour a tema per sentirsi una vera star parigina

Chi non ricorda il ristorante L’Esprit de Gigi, del bellissimo chef francese Gabriel? Il rifugio creativo dell’amore tormentato di Emily esiste davvero e nella realtà si chiama Terra Nera. Si trova al n°18 di Rue des Fossés Saint-Jacques, 5° arr e propone cucina italiana. Uno dei proprietari è Valerio Abate, di origini napoletane, che lavora con Johann Baranese e gli interni della loro struttura sono inquadrati in moltissime puntate. Un’ulteriore particolarità? Grazie alla notorietà acquisita, è stato creato un piatto ad hoc dal nome evocativo: la tagliata di manzo Emily, filetto di rucola, scaglie di parmigiano e aceto balsamico di Modena. Seguendo le orme di Emily si può poi raggiungere la boulangerie dove gusta il suo adorato pain au chocolat. L’indirizzo si trova al n°6 della stessa strada ed è dunque facilissimo da trovare.

Le curiosità che un (vero) fan non può non conoscere

I piatti di Gabriel hanno davvero un aspetto appetitoso ma, ovviamente, non è il giovane attore che lo interpreta a mettersi direttamente tra i fornelli. A preparare un menu tanto accurato ci pensa Thibaut Spiwack, ex concorrente di Top Chef, stellato Michelin con la prestigiosa e sostenibile stella verde. Lui ha creato la carta del ristorante dove Emily va a trovare il fidanzato/amico ed è lui che porta veramente in tavola proposte come la tarte aux fleurs et mousse Pont-l’éveque à la crème d’Isigny, in onore della nonna normanna di Gabriel. E chi vuole raggiungere Spiwack, può trovarlo nel suo vero ristorante a Parigi, che si chiama Anona (a ricordare il frutto esotico annona), nel quartiere trendy di Batignolles (80, Boulevard des Batignolles).

I suoi piatti sono legati alla cucina green gastronomica, etica ed ecosostenibile dove vengono evitati gli sprechi, si punta alla filiera corta e al risparmio energetico.