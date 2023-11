Cosa fare a Lisbona in autunno? Ecco 5 eventi e attività da non perdere

Venerdì 3 Novembre 2023, 11:54

Lisbona si prepara ad accogliere l'autunno con le sue caratteristiche spiagge mozzafiato e i meravigliosi parchi naturali, offrendo una straordinaria varietà di attività per godersi la stagione in tutta la sua bellezza. Il clima mite, le tonalità dorate del foliage e una serie di eventi speciali aspettano solo di essere scoperti nella vibrante capitale portoghese. Se stai programmando un viaggio a Lisbona, prendi nota di queste esperienze autunnali assolutamente imperdibili



