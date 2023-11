Quali sono i mercatini di Natale più belli in Italia e in Europa? Questi li puoi vedere in treno!

Giovedì 2 Novembre 2023, 11:28

Se non si possiede una macchina o - ancora meglio - si vuole lasciarla a casa, senza rinunciare a un giro per i mercatini natalizi, la piattaforma di viaggio Omio ha selezionato quelli più particolari raggiungibili in treno, a partire da meno di 25€. Da quelli più tradizionali a quelli più innovativi, da una parte e dall’altra delle Alpi, ecco alcuni spunti per iniziare ad entrare nel clima delle feste, alla ricerca del miglior vin brulè e dei regali per amici e familiari. Ne citiamo solo alcuni: in Italia spicca Gubbio con il suo villaggio di Babbo Natale, quello di Aosta, conosciuto come Marché Vert, e quello di Trento che quest'anno festeggia il 30° anniversario. In Europa da non perdere Lubiana, Vienna, Basilea e Monaco Foto: Ufficio Stampa - Musica: Korben



