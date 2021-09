La Valle della Luna: qui ti sembrerà di stare sulla luna, ma con i piedi per terra

Venerdì 17 Settembre 2021, 11:31

Nella parte nord-occidentale dell’Argentina, al confine con il Cile si estende per oltre 600 kmq Ischigualasto: è una gigantesca formazione geologica a cui è associato un parco naturale facente parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Ischigualasto in lingua quechua significa il luogo ove tramonta la luna: è meglio conosciuta, infatti, come “Valle della Luna”. La vegetazione prettamente desertica copre solo il 10-20% dell’area, il resto è completamente aspro e desolante, come sulla luna. Il sito è fondamentale per la comunità scientifica essendo il più grande (e meglio conservato) cimitero di fossili al mondo. Dalle formazioni rocciose presenti, cioè i geologi possono ricostruire l’evoluzione del territorio da 230milioni di anni fa; inoltre Ischigualasto contiene depositi del periodo Carnico, con resti dei più antichi dinosauri mai conosciuti. (Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com)

LEGGI ANCHE: -- Trovata grazie a Google la porta di una base aliena in Australia: sembra uscito da un film di fantascienza