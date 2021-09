Groenlandia, scoperta per caso una nuova isola: è la più settentrionale al mondo

Venerdì 17 Settembre 2021, 09:30

In Groenlandia un gruppo di scienziati ha scoperto una nuova isola, la più settentrionale al mondo e il tutto è avvenuti per caso. Il team di scienziati provenienti da Svizzera a Danimarca era certo di essere atterrato su Oodaaq Island; ma una volta rientrati si sono resi conto di essere arrivati su un territorio mai documentato prima. Una piccola isola di 30 metri per 45 a 3-5 metri sul livello del mare a 80 miglia a nord di Oodaaq dove non doveva esserci niente. Crediti foto: shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

