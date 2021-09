Celleno, la città fantasma tra le più incantevoli d'Italia

Venerdì 17 Settembre 2021, 11:13

Un tempo avamposto militare strategico, da sessant'anni è una città fantasma dal fascino incantevole. Stiamo parlando di Celleno antico insediamento etrusco, che si trova a metà strada tra Viterbo e un'altro celebre borgo: Civita di Bagnoregio. Una città che conserva intatto un fascino straordinario tanto da essere inserita nella top 25 delle 'incredibili città fantasma d'Italia' dall'inglese The Telegraph ed essere scelta da Paolo Sorrentino come location della serie Netflix 'Luna Nera'. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

