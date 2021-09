San Rossore, ecco il parco-mosaico vicino alla torre più celebre del mondo

Venerdì 17 Settembre 2021, 10:31

A pochi km dalla torre più famosa del mondo, neanche a dirlo quella di Pisa, si trova San Rossore: ospita la tenuta in passato proprietà diretta del Presidente della Repubblica e fa parte del parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli Tra Pisa, Lucca e Viareggio il parco si estende per oltre 23mila ettari: un mosaico di bellezze naturali miracolosamente integre. Tra dune basse, zone boschive che proteggono piante pioniere e verdi pinete che risalgono al 1700, nel parco si trova una rara liana, la periploca; qui vivono stabilmente daini e cinghiali, mentre un tempo non era insolito vedere dei dromedari passeggiare in mezzo al verde. Degno di una visita il lago di Massaciuccoli, area protetta del WWF e della LIPU, per la variegata presenza di aviofauna (Foto: Shutterstock Music: "Memories" from Bensound.com)

