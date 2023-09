Airbnb a New York, non sarà più così facile trovare una casa in affitto: cosa cambia

Venerdì 8 Settembre 2023, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 09:54

Da quando Airbnb è entrato nella nostra vita, le cose per chi viaggia e chi ha una casa con stanze libere sono cambiate in meglio, ma adesso a New York è entrata in vigore la Local Law 18 che pone un enorme freno agli affitti brevi. Ora il proprietario che ha intenzione di affittare per pochi giorni la propria abitazione dovrà prima registrarsi in comune presso il Mayor's Office of Special Enforcement, attendere l’autorizzazione e poi dovrà essere fisicamente presente nella casa per tutta la durata del soggiorno. Gli ospiti consentiti per ogni abitazione affittata a New York tramite Airbnb, ma anche attraverso altre piattaforme simili come Vrbo o Booking, saranno soltanto due e in caso di inadempienza, gli host rischiano multe fino a 5mila dollari, mentre le piattaforme che danno l’ok a transazioni per affitti illegali potrebbero incappare in sanzioni di 1.500 dollari. Foto: Kikapress - Musica: Korben

