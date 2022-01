La via Francigena, per percorrerla servono le "credenziali"

Venerdì 14 Gennaio 2022, 11:35

Lunga 3268 km, la via Francigena inizia il suo percorso a Canterbury e passando da Roma arriva fino in Puglia a Santa Maria di Leuca. Qui i pellegrini e i crociati si imbarcavano per proseguire il pellegrinaggio verso la Terra Santa. Ancora oggi sono moltissime le persone che la percorrono. Ma per farlo ogni pellegrino deve essere in possesso delle credenziali: il passaporto del pellegrino che oltre a raccogliere i timbri che attesteranno le varie tappe effettuate, consente di avere agevolazioni nelle strutture ricettive che si trovano lungo la via. Crediti foto@Shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: — L’incredibile effetto ottico a Roma: da vedere almeno una volta nella vita