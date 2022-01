In Umbria si trova la Foresta Fossile di Dunarobba risalente a 3 milioni di anni fa

Giovedì 13 Gennaio 2022, 10:50

La natura non smette mai di stupire: in Umbria in località Casaccia si trova una foresta che risale al Pliocene medio-superiore. È la Foresta Fossile di Dunarobba, portata alla luce tra il 1979 e il 1987. I 50 tronchi mummificati che la compongono, hanno permesso ai geologi di scoprire come fosse il clima e la vegetazione di quella zona milioni di anni fa. Dal 2018 a gestirla è la Coopertiva Surgente che organizza visite guidate e laboratori didattici e molte altre bellissime iniziative. Crediti foto@Shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

