Turismo responsabile, a Parrano si celebra il "diritto di respirare". Quattro tappe nella valle del Chiani

Tappa della XIII edizione del Festival del turismo responsabile Itaca nella Valle del Chiani. Con il patrocinio del Comune di Parrano e di Ficulle. Il tema di quest'anno, influenzato dalla pandemia e dalle mascherine: il diritto di respirare.

«È importante saper respirare per vivere con gioia», spiegano gli organizzatori, «la natura incontaminata che popola la Valle del Chiani ci ha insegnato a trasformare un atto fisiologico individuale e necessario alla sopravvivenza in un comportamento responsabile che ci unisce e che, se vissuto con consapevolezza, genera in ogni istante, la vita, la salute, la gioia a cui tutti gli esseri viventi hanno diritto. Attraverso i nostri borghi di Parrano e Ficulle (Terni- Umbria), l’antico feudo La Casella, condurremo esperienze culturali, interattive e sportive con lo scopo di ri-educarci a nutrirci di aria, di imparare a respirare con la natura e di scoprire un’importante fonte di salute. È proprio la natura, che rende l’aria leggera e pulita a farsi protagonista e maestra, finalmente, di una nuova esistenza scandita da un respiro libero, consapevole e benefico».

1 Luglio Ore 9- 15 Tour con e-bike con degustazione di olio e pranzo fra i borghi e le terme di Parrano con degustazione e pranzo. Info: lacasella.itaca@gmail.com, telefono 076386588 Ore 18- 20 Il respiro per il benessere. Seminario e Bagno sonoro ( seminario ed esperienza). Per prenotazioni: info@awen.group o 333.123456789 Ore 20.00 Cena nel bosco a La Casella. Info: lacasella.itaca@gmail.com, telefono 076386588

2 Luglio Ore 9-15 Tour con e-bike con degustazione di vini e pranzo fra la Valle del Chiani e il borgo di Ficulle. Info: lacasella.itaca@gmail.com, telefono 076386588 Ore 16-17.30 Forest Therapy. Percorso Sensoriale. Per prenotazioni: info@awen.group o 333.123456789 Ore 18-19 Concerto degli “Yellow atmpspheres”. Per prenotazioni: info@awen.group o 333.123456789

3 Luglio Ore 9. 15 Visita guidata a Parrano fra natura, storia e cultura, con bagno relax nella piscina termale e pranzo con prodotti tipici. Per info e prenotazioni chiamare il 3295635200. Ore 10.00 con conclusione al tramonto del giorno 4 luglio. Laboratorio esperienziale Teatro-Natura: Il luogo segreto. Con Elisabetta Moretti e Felizitas Scheich (Collettivo Teatro Animazione) Info: lacasella.itaca@gmail.com, telefono 076386588 Ore 10-11.30 Forest Theraphy. Respirare la natura con i 5 sensi. Per prenotazioni: info@awen.group o 333.123456789 Ore 15-17 Laboratorio di aquiloni. Per prenotazioni: info@awen.group o 333.123456789 Ore 21.15 Un altro Mondo di Thomas Torelli. Proiezione del Film e dibattito con il regista. Info: lacasella.itaca@gmail.com, telefono 076386588

4 Luglio 9.30- 12.30 Forest therapy . Sciaman Walking. Un’immersione forestale, camminando negli elementi Terra, Acqua, Fuoco, Aria, tra cultura, tradizioni e pratiche esperienziali dei popoli nativi americani per riconnettersi alla propria vera natura. Per prenotazioni: info@awen.group o 333.123456789