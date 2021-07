Marijuana in casa. Bliz dei Carabinieri, in manette cuoco ficullese

Giovedì 8 Luglio 2021, 15:07

Aveva in casa più di un chilo e mezzo di marijuana, un quantitivo che se immesso sulla piazza dell'Orvietano gli avrebbe fruttato circa diecimila euro. È stato grazie ad una continua e serrata attività informativa e ad una rapida attività d’indagine, che i Carabinieri della Stazione di Ficulle hanno individuato un cittadino, un quarantatreenne ficullese, cuoco di professione, già noto alle Forze di Polizia, che sembrava effettuare strani movimenti sul territorio.

È stato per questo motivo che i Carabinieri, supportati da militari della Stazione di Fabro e del Nucleo Radiomobile di Orvieto, nella notte di ieri, mercoledì 7 luglio, hanno effettuato un vero e proprio blitz a casa dell'uomo trovandolo in possesso di un ingente quantitativo di marijuana, più di 1,5 kg, oltre a un bilancino elettronico di precisione e materiale atto al confezionamento in dosi. Pur scattando per lui l'immediato arresto, l'uomo non ha voluto rivelare la provenienza della droga. Il quarantatreenne si trova ora associato presso la casa circondariale di Terni ed il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa di analisi della sostanza e la conseguente distruzione.