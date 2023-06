Solstizio d'estate, la magia del "sole fermo" in Puglia: dove ammirare lo spettacolo magico

Mercoledì 21 Giugno 2023, 12:27

Il Solstizio d'estate, che cade solitamente tra il 20 e il 22 giugno, segna il passaggio astronomico dalla primavera all'estate e rappresenta il giorno più lungo dell'anno. In Puglia, ci sono diversi luoghi suggestivi dove è possibile ammirare la magia del "sole fermo": A Foggia, ad esempio, il portale dell'Abbazia di San Leonardo in Lama di Volara presenta un particolare rosoncino composto da undici raggi. Ogni anno, alle 12 del 21 giugno, 11 raggi di sole penetrano attraverso il rosoncino, creando un affascinante gioco di luce a forma di fiore. A Lecce si trova il Dolmen Li Scusi, dove la luce filtra attraverso un foro sulla sommità del dolmen, creando un perfetto cerchio di luce che illumina la parte centrale della pietra durante il solstizio d'estate. Anche a Otranto, nella Cattedrale, i raggi solari filtrano dalle finestre orientate a sud e proiettano l'immagine del sole sull'Albero della Vita, uno dei mosaici pavimentali più belli d'Italia. Foto: Shutetrstock Music: Korben

