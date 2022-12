Sagra dell'Olivo di Canino, in Tuscia per l'Immacolata fra gusto e storia

Giovedì 1 Dicembre 2022, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 09:46

Dall'8 all'11 dicembre, in pieno clima natalizio, in Tuscia si festeggia il nettare degli dei, l'olio d'oliva, con la sagra più antica d'Italia: i festeggiamenti per l'Olivo di Canino, in provincia di Viterbo, si svolgono dal 1939 e sono stati tramandati di generazione in generazione. Ben più antiche sono le origini di questi meravigliosi olivi millenari, che si trovano in zona fin dai tempi degli etruschi: lo confermano i reperti archeologici nell'area di Vulci, vasi e affreschi, che riproducono scene di raccolta delle olive. La Sagra dell'Olivo di Canino è giunta alla sua 62esima edizione e il programma è ricco di degustazioni, convegni, spettacoli, visite guidate e intrattenimenti di ogni tipo: si va dalle passeggiate in natura alle rievocazioni medievali, che sono una tradizione molto sentita a Canino, una cittadina permeata di storia e di passaggi celebri, da da Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone, ad Alessandro Farnese. foto Delo Bucci / music "Summer" from Bensound.com

