Roma, l'incrocio più fotografato dai turisti: da qui si vedono contemporaneamente 3 obelischi

Giovedì 24 Novembre 2022, 13:43

Roma non smette mai di stupire e sorprendere chiunque la visiti, ogni angolo ha una storia da raccontare ed ogni monumento un passato che rende la città eterna. Dal Colosseo a piazza Navona, Fontana di Trevi e Circo Massimo. Sono infinite le bellezze racchiuse nella Capitale e tra queste c'è un incrocio che fa impazzire i turisti: da quel punto si possono vedere contemporaneamente tre obelischi. E' Via delle Quattro Fontane e si tratta di una piazza in incrocio che si trova tra le antiche Via Porta Pia e Via Felice. In questo punto ben preciso si incrociano i quattro angoli di quattro fontane, che danno il nome all’incrocio, all’omonima strada e alla Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane. L'ideatore del progetto fu Sisto V che, dopo la Fontana del Mosè e contemporaneamente a quella davanti al palazzo del Quirinale, volle che l’incrocio venisse decorato. L'autore però è ignoto. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

