Alla scoperta di Ostia, una "città" che ha tantissimo da raccontare

Mercoledì 23 Novembre 2022, 11:42

Dal 26 novembre al 18 dicembre "Le città possibili", il festival diffuso nella periferia della periferia di Roma, accompagna il visitatore in tre inedite visite teatralizzate nella città di Ostia e nei suoi dintorni, che mescolano intrattenimento, recitazione e cultura. Sono tre percorsi organizzati da "Le città possibili" in collaborazione con Visit Ostia: "A spasso nella storia” accompagna e intrattiene i visitatori alla scoperta di lati inediti dell'Ostia antica e moderna. Dal cortile ex Colonia Vittorio Emanuele al Borghetto dei pescatori, passando per l'affascinante mistero della città di Ficana: in questi tre percorsi di edutainment si parlerà di storia, arte e cultura raccontando aspetti inediti e misconosciuti di una storia millenaria come quella di Roma. Un'occasione da non perdere per grandi e piccoli: I dettagli nel programma completo. foto via ufficio stampa HF4 / music "Elevation" from bensound.com

LEGGI ANCHE - 'LE CITTA' POSSIBILI', QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI