Questo è il museo più instagrammabile di Roma

Mercoledì 23 Novembre 2022, 10:54

Più di settanta attrazioni riguardanti alla scienza, la fisica, la psicologia e tanto altro. il 12 novembre è stato inaugurato il Museo delle illusioni a Roma, in via Merulana 17. Si tratta di un'esperienza unica che bisogna provare almeno una volta nella vita. La Capitale diventa la trentottesima città ad ospitare un percorso immersivo e originale di questo tipo. Si tratta di un percorso interattivo della durata di un'ora circa, gli esperti ritengono che questo sia il tempo massimo che la mente umana possa utilizzare per far sì che tale esperienza resti piacevole e non ingombrante per il cervello. Esso si sviluppa su un unico piano. Insomma, chiunque voglia provare un'esperienza del genere resterà esterrefatto dalla particolarità del posto e da come il cervello possa cambiare punto di vista in modo così veloce. FOTO: MUSEO DELLE ILLUSIONI ROMA MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

