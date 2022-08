Ravenna, una strada coperta che scorre dentro alle case: dove vedere questa pittoresca via

Venerdì 12 Agosto 2022, 14:11

C’è chi la chiama Via del Borgo e chi Via degli Asini, si tratta di una strada coperta che scorre dentro le case e si trova nei pressi di Ravenna. La sua storia risale al Medioevo ed è uno dei luoghi più particolari dell’Italia che incuriosisce non solo i turisti stranieri ma anche gli stessi italiani che non perdono occasione di visitarla. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN - FROM BENSOUND.COM

