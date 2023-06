Nuovo aeroporto Costa d’Amalfi a Salerno, sostenibilità e funzionalità: «Un paesaggio nel paesaggio»

Mercoledì 14 Giugno 2023, 13:37

“Un paesaggio nel paesaggio”: così Alfonso Femia, presidente di Atelier(s) Alfonso Femia, ha definito il nuovo aeroporto ‘Costa d’Amalfi’ a Salerno. Il progetto di ampliamento dello scalo, guidato da Deerns (mandataria), si basa su alcuni principi cardine: rispetto per l’ambiente, integrazione con il territorio e connessione con il paesaggio sono state, infatti, le linee guida condivise dal team. L’aeroporto, a circa 20 chilometri da Salerno, si sviluppa lungo la statale Tirrena Inferiore in un territorio caratterizzato da una vocazione agricola che incarna a pieno il paesaggio e che è stata tenuta in considerazione. Sia per gli spazi esterni sia per quelli interni. In primo piano la scelta d’impianti di ultima generazione per ridurre le emissioni di CO₂ di circa 390 tonnellate/anno. Grande attenzione anche al risparmio idrico: l’acqua meteorica sarà raccolta e riutilizzata per gli usi non potabili consentiti. Immagini ©AFEMIA e ©AF517 da Ufficio Stampa / Music: Korben

