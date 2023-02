La rupe tarpea, il mistero che aleggia su questo luogo leggendario di Roma

Giovedì 9 Febbraio 2023, 11:22

A Roma vi è un luogo suggestivo e leggendario se si pensa alla storia che vi si aggira. Stiamo parlando della rupe tarpea, situata nei pressi del Campidoglio verso il teatro Marcello. Attorno alla rupe vi è un mistero che rimanda alla leggenda che vede come protagonista una fanciulla. Fino al I secolo d.C. nei pressi della rupe tarpea venivano condannati a morte i traditori della Patria: venivano fatti precipitare così da essere simbolicamente espulsi dalla città.