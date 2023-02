San Valentino a Roma, dalla foto all'iride al caffè "Romeo e Giulietta": 5 idee origin

Giovedì 9 Febbraio 2023, 06:52

Come festeggiare San Valentino a Roma? Ecco 5 idee originali per trascorrere una giornata all'insegna del romanticismo con la tua metà. 1. Galleria Iris, a San Valentino il tuo occhio diventa un'opera d'arte 2. Archeo Running in giro per Roma 3. La scalinata degli innamorati a Garbatella 4. Bere alla fontana degli innamorati a San Valentino 5. Gustarsi un Romeo e Giulietta a Sant'Eustachio Music: "Dreams" from Bensound Photo: Shutterstock

