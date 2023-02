Roma, Piazza San Pietro: ecco cosa è andato perso nel corso degli anni

Giovedì 9 Febbraio 2023, 08:48

Ad oggi una delle vie più conosciute di Roma è via della Conciliazione, ovvero la strada che porta a Piazza San Pietro da Castel Sant'Angelo. La costruzione di Via della Conciliazione, in sostituzione alla Spina di Borgo, cambiò però totalmente lo sguardo di Roma verso la Santa Sede. La demolizione della Spina di Borgo provocò, non a caso, una serie di polemiche da parte degli abitanti di Roma, che apprezzavano l'interezza e l'unicità del quartiere. Avvertendo una perdita non solo dei propri palazzi, ma anche della visione della Piazza stessa, ormai priva del suo effetto sorpresa. crediti: Foto Rossana Marcon Musica Korben

San Pietro, sai perché uno dei due orologi della Basilica ha solo una lancetta?