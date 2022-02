Il Cammino dei Briganti: a piedi o in bicicletta tra Abruzzo e Lazio

Lunedì 14 Febbraio 2022, 18:31

Un sentiero lungo 100km che potete percorrere a piedi o in bicicletta e che vi porterà nella splendida natura del Lazio e dell'Abruzzo: è il Cammino dei Briganti. Si tratta di un percorso ad anello che inizia a Sante Marie in provincia de L'Aquila, e attraverso antiche mulattiere e passando per meravigliosi paesi medievali vi farà scoprire una natura mozzafiato. Un cammino affascinante che può essere completato in 7 giorni. Crediti foto@Shutterstock Music: «Dreams» from Bensound.com

