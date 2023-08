Il borgo incantato ad un'ora da Roma: il fiore all'occhiello della Tuscia

Mercoledì 9 Agosto 2023, 09:10

Immerso nel cuore del Parco Regionale Marturanum, tra la natura incontaminata dove i pascoli si alternano al galoppo dei cavalli e allo stato brado dei bovini, lì tra i boschi sorge il borgo di Barbarano Romano. A pochi km da Roma, vi è un paese con tanti vicoli e piazzette, portici e case in tufo con portali e finestre abbellite da decorazioni di epoca medioevale. Tra le varie attrazioni vi è il Museo Archeologico che si trova al centro storico, dove sono raccolti i reperti portati alla luce negli scavi archeologici fatti nella zona. Non mancano escursioni volte a ripercorrere la storia del posto come la visita alla necropoli di San Giuliano. Inoltre, i più golosi non potranno fare a meno di partecipare alle feste tradizionali e sagre dove poter guastare i prodotti tipici della zona. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

