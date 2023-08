I nasoni di Roma finiscono su Google Maps, ecco come trovare la fontanella più vicina

Venerdì 25 Agosto 2023, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 13:22

Per contrastare il caldo ed aiutare i romani in queste giornate dalle alte temperature, Google ha installato su Maps i nasoni di Roma. Da adesso in poi, sulle mappe appariranno anche le famose fontanelle romane dove i turisti e i romani possono dissetarsi con acqua fresca e gratuita. I Nasoni di Roma sono stati costruiti verso la fine dell’Ottocento come un mezzo per erogare acqua potabile gratuita nel centro e in periferia e per sviluppare la rete idrica. I primi furono realizzati nel 1874 grazie al sindaco Luigi Pianciani ma non avevano la stessa forma di quelli attuali. Sono presenti sul territorio romano circa 2500 fontanelle accessibili a tutti. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

