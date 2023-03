“Fare il giro delle sette Chiese”, sai perché a Roma si dice così?

Mercoledì 29 Marzo 2023, 14:42

"Fare il giro delle sette chiese", è un modo di dire conosciuto in tutta Italia, Oggi, con questa espressione si indica il tempe che si perde a girare a vuoto o il tentativo di avere organizzato un incontro con qualcuno per parlargli, ma senza aver riscontrato successo. Insomma, attualmente è una frase che rimanda a qualcosa di negativo ma in origine faceva riferimento al pellegrinaggio organizzato dai fedeli cristiani nella città di Roma lungo 20 chilometri. La partenza era dal centro della cristianità del mondo, in piazza San Pietro, e la fine nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

