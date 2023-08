Etruskey - La Terra dei Re: percorsi, eventi e tradizioni per esplorare l'Etruria

Lunedì 7 Agosto 2023, 13:30

Nell’Alto Lazio – non lontanissimo da Roma – sorge la Tuscia: terra di Etruschi, ma anche di mare e di tradizioni tutte da scoprire. Un territorio che necessita indubbiamente di valorizzazione, oscurato in parte – nei circuiti turistici – proprio dalla fama e dalla vicinanza della Capitale. Per mettere in luce le bellezze dell’Etruria Meridionale nasce dunque Etruskey – La Terra dei Re, una proposta che parte dall’associazione DMO Etruskey e che coinvolge 12 Comuni e 38 soggetti privati. In totale, parliamo di un territorio di 1300 chilometri di estensione in cui vivono 191mila abitanti: al suo interno sorgono un sito UNESCO e un porto internazionale. Ma in cosa consiste la DMO Etruskey? I cluster tematici individuati sono quattro: il turismo culturale e identitario, il turismo outdoor, enogastronomia e turismo rurale, eventi culturali e artistici. Foto: Shuttestock/Musica: Korben

LEGGI ANCHE: Notte di San Lorenzo, dove vedere le stelle cadenti: consigli per uno star watching perfetto