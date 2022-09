Emilia Romagna, foliage suggestivo a pochi passi da Premilcuore: un tesoro nascosto

Mercoledì 14 Settembre 2022, 16:30

Nel cuore della Romagna Toscana si trova un antico borgo medievale in cui poter ammirare a pieno lo spettacolo del foliage. Si chiama Premilcuore a circa 40 km da Forlì, ed è uno dei borghi premiati con la Bandiera Arancione Touring Club. La Rocca, la Torre, dell’Orologio e il vicino ponte del Gorgolaio sono solo alcune delle meraviglie che Premilcuore offre ai suoi visitatori. Ma la natura in cui è immerso è quella che lo rende ancora più speciale. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

