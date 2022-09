A Roma nasce Villaggio De Sanctis: circo, cinema, danza, teatro, musica e incontri letterari

Mercoledì 14 Settembre 2022, 13:38

A Roma nasce Villaggio De Sanctis per un autunno ricco di appuntamenti tra circo, cinema, danza, teatro, musica e incontri letterari: una rete di realtà del territorio che fino al 25 settembre darà nuova vita a Villa De Sanctis a Tor Pignattara. Photo Credits: Alessio Paolelli, Giovanna Paolillo, via Karawan Fest, Villaggio De Sanctis via HF4, per gentile concessione della Cineteca di Bologna; music: “Summer” from Bensound.com

