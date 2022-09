Save the Wave alle Isole Tremiti per la riforestazione di Posidonia oceanica

Sabato 10 Settembre 2022, 15:01

Prosegue il progetto Save The Wave, l’iniziativa parte del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2021 -2030). Avviato da Ioc-Unesco con E.On, ha l’obiettivo di tutelare e ripristinare gli ecosistemi marini per un Mediterraneo sano, resiliente e ricco di biodiversità. Dedicato in particolare alle praterie di Posidonia Oceanica. Foto e video: Ufficio Stampa Press Play

LEGGI ANCHE : >> Corona Natural Bar: dopo la festa è tempo di clean-up per la spiaggia